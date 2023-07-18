«دولفين 1».. تمرين تعبوي مشترك بين ليبيا ومالطا في ضفاف المتوسط

وصل إلى ميناء مالطا، زورقان بحريان تابعان للإدارة العامة لأمن السواحل وطاقمهما المشغلين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنّ الزورقين يشاركان في التمارين البحرية المشتركة «دولفين 1» المزمع تنفيذها هذا الأسبوع في المياه الإقليمية المالطية بحضور وزيري داخلية البلدين.

وفي مايو الماضي، انطلقت في العاصمة المالطية فاليتا، فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية لمسؤولي الزوارق البحرية، وغرفة العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل الليبي، والتي تستهدف عشرة عناصر من أطقم الإدارة.