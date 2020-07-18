دول أوروبية تدرس فرض عقوبات على منتهكي حظر الأسلحة على ليبيا

تدرس دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسيا، فرض عقوبات على انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأفاد بيان مشترك لزعماء الدول الثلاثا، بأن هذه البلدان مستعدة لدراسة إمكانية فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا.

وصدر البيان المشترك اليوم السبت عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح البيان أن العقوبات المحتملة ستفرض على منتهكي الحظر برا، أو عبر البحر والجو.

وأضاف البيان: “نحث جميع الأطراف الخارجية على إنهاء تدخلها المتزايد في ليبيا، واحترام حظر السلاح الذي أقره مجلس الأمن بشكل كامل”.