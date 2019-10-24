دول الاتحاد الأوروبي توافق على طلب بريطانيا في إرجاء «بريكسيت»

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن دول الاتحاد الأوروبي أيدت أمس الأربعاء خطة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد من حيث المبدأ لكنهم لم يتفقوا بعد على المدة التي سيمنحونها للندن لحل أزمتها السياسية.

وبحسب الحيفة فإن عدة مصادر رسمية ودبلوماسية ذكرت أن سفراء دول الاتحاد الـ27 في بروكسل، وافقوا على مبدأ التمديد بينما أيدت فرنسا التأجيل لفترة قصيرة.

هذا وقال مصدر أوروبي للصحيفة:

“وافق الجميع على ضرورة التمديد لتجنب بريكست بدون اتفاق، ولا تزال فترة التمديد قيد النقاش، كان هناك تفضيل شديد لاستخدام إجراء مكتوب لاتخاذ القرار النهائي”.

كما أشارت تقارير إلى أن فرنسا أرادت قصر التأخير على أسبوعين فقط، من أجل مساعدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الضغط على مجلس العموم للموافقة بسرعة على ترتيب الانسحاب، لكن جونسون أخبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أنه لا يريد إرجاء بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر.