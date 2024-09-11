دول الخليج تسعى لبناء أطول ناطحات السحاب بالعالم

ذكرت مجلة Dezeen للهندسة المعمارية والتصميم، أن “السعودية تخطط لبناء ناطحة سحاب بارتفاع كيلومترين في شمال العاصمة الرياض، وإذا اكتمل بناؤها، فستكون أعلى مبنى في العالم”، مشيرة إلى أن “استوديو Foster + Partners البريطاني هو الشركة المعمارية الرئيسية في الاقتراح”.

وبحسب جريدة الأنباء الكويتية، “في الوقت الحالي، يعد برج خليفة أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 مترا (2717 قدما)، ويقع المبنى المكون من 163 طابقا في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، وتم الانتهاء منه في عام 2010، ويأتي في المرتبة الثانية برج Merdeka 118 في كوالالمبور، ماليزيا بارتفاع 679 مترا (2227 قدما)، ويليه برج شنغهاي في شنغهاي، الصين بارتفاع 632 مترا (2073 قدما)”.

وبحسب الجريدة: “تظهر البيانات الصادرة عن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية أن آسيا والشرق الأوسط يفوزان بالسباق نحو السماء، ومن بين هذه القائمة، لا يوجد سوى ناطحة سحاب واحدة، وهي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، تقع خارج هاتين المنطقتين، وتمثل الصين بشكل خاص، حيث تضم خمسة من أطول 10 مبان في العالم”.

و”وفقا لقاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، فإن برج خليفة قد يفقد لقبه لصالح برج مبارك الكبير المقترح والذي من المقرر بناؤه في مدينة الكويت بارتفاع 1001 متر (3284 قدما) و234 طابقا، ولم يتم نشر تاريخ الانتهاء بعد، ووفقا لقاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية ـ وهو هيئة دولية معنية بالتصميمات المستدامة للأبنية المرتفعة ـ التي تضم نحو 70 دولة، كانت الصين صاحبة المركز الأول تمتلك 1148 مبنى يتجاوز طولها 200 متر و117 مبنى يتجاوز 300 متر”.

وبحسب الجريدة، “خارج قائمة العشرين الأوائل، جاءت المملكة المتحدة (43 ناطحة سحاب) وفرنسا (26) وألمانيا (21) والبحرين (19) والكويت (18)، في المراكز 21 و24 و26 و27 و28 على التوالي، وأظهرت بيانات القاعدة أن السعودية تمتلك أيضا 26 ناطحة سحاب يتجاوز طولها 200 متر إلى جانب 5 ناطحات أخرى يتجاوز ارتفاعها 300 متر”.