دول القارة السمراء تسجّل نمواً اقتصادياً عام 2023

سجلت عدةّ دول أفريقية، نمواً اقتصادياً ، خلال العام الماضي 2023، رغم الأزمات الاقتصادية في العالم.

وقال البنك الأفريقي للتنمية، في تقرير له، إنه ورغم الصدمات العالمية المتلاحقة، التي خفضت معدلات النمو حول العالم، سجلت 15 دولة أفريقية نمواً اقتصادياً بأكثر من 5 في المائة العام الماضي2023.

وأضاف البنك، أن دولاً من بينها إثيوبيا، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريشيوس، ورواندا، حققت نمواً اقتصادياً كبيرا.

وتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، كما توقع أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب أفريقيا، نمواً 2.9 في المائة في 2024.

وقال البنك إن الأداء البطيء في النصف الجنوبي للقارة الإفريقية يعكس الركود الاقتصادي المستمر في دولة جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 بالمئة في 2024، مضيفا أن هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد.

وفي مصر، وبحسب التقرير، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 في المائة هذا العام مقابل 4 في المائة في 2023.

يذكر أن قارة أفريقيا تحتل قائمة أكثر المناطق التي تحوي أعلى معدلات فقر في العالم، وبخاصة مناطق جنوب الصحراء أو أفريقيا السمراء “الدول الأفريقية عدا دول شمال أفريقيا”.