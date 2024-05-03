دول جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

اعترفت جمهورية “ترينيداد وتوباغو”، رسميا بدولة فلسطين، بعد اعتراف “جامايكا وباربادوس” بها.

وقال مجلس الوزراء في “ترينيداد”: إن “الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من “جمهورية ترينيداد وتوباغو”، سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بورت أوف سبين، في بيان: “إن “ترينيداد وتوباغو”، لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

وأشارت إلى أنه “منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، دعمت “ترينيداد وتوباغو”، أيضا القرارات التي اعتمدت في الجلسات الطارئة للجمعية العامة المنعقدة في 27 أكتوبر و10 ديسمبر 2023، بشأن حماية المدنيين والالتزامات القانونية والإنسانية”.

يذكر أن كلا من “جامايكا وباربادوس”، أعلنتا خلال شهر أبريل الماضي، الاعتراف بدولة فلسطين.