دول خليجية تناشد أمريكا بخصوص الضربة الإسرائيلية على إيران

ذكرت وكالة “رويترز”، “أن دولا خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من ضرب حقول النفط الإيرانية”، مشيرة إلى أن “السعودية والإمارات وقطر، رفضت السماح لإسرائيل بالتحليق ضمن مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ونقلت هذا إلى واشنطن”.

وقالت مصادر خليجية للوكالة، إن “دول خليجية من بينها السعودية والإمارات وقطر، رفضت السماح لإسرائيل بالتحليق ضمن مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ونقلت هذا إلى واشنطن، وذلك انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية للاستهداف من جماعات متحالفة مع طهران “اليمن والعراق”، إذا تصاعد الصراع”.

وقالت المصادر: “إن وزراء من دول الخليج وإيران يشاركون في اجتماع للدول الآسيوية تستضيفه قطر ناقشوا خفض التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران.

ومن غير المؤكد فيما إذا كانت إسرائيل ستستهدف مواقع إيرانية نفطية أو منشآت نووية أو قواعد عسكرية”.

هذا وأكدت إسرائيل، أنها سترد “في الوقت المناسب” على إيران بعد هجومها الصاروخي في بداية أكتوبر الحالي، وقالت إن الرد سيكون “فتاكا ودقيقا”.

وكانت دول خليجية، بعثت برسالة طمأنة إلى إيران، “بأنها ستكون في موقف الحياد من أي صراع بينها وبين إسرائيل”.