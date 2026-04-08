دول شمال إفريقيا وأوروبا المتوسطية تتوحد لتعزيز قدرات «مكافحة الإرهاب» في طرابلس

انطلقت فعاليات الورشة الثالثة لمشروع مركز الخبراء لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن مبادرة “5+5 دفاع”، في إطار الأنشطة المبرمجة للعام 2026م.

ويأتي هذا الحدث في سياق تعزيز التعاون بين دول شمال أفريقيا وأوروبا المتوسطية، إذ شارك فيه ممثلو الجزائر وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى البرتغال عبر المنصة الافتراضية.

وحضر الورشة الأمين العام لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، ورئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، إلى جانب مستشار مدير مكتب وزارة الدفاع.

وشملت فعاليات الورشة كلمات افتتاحية ترحيبية ألقاها كل من أمين عام رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ومستشار مدير مكتب وزارة الدفاع، بالإضافة إلى مداخلات وعروض مرئية حول تحديث وثيقة البنود المرجعية بما يتوافق مع اختصاصات وزارات دفاع دول المبادرة.

كما ناقش المشاركون سبل وآليات التعاون المتاحة بين الدول الأعضاء، مؤكّدين التزام ليبيا بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود الشراكة ضمن إطار مبادرة “5+5 دفاع”.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية متعددة الأطراف تهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية والفنية لمكافحة الإرهاب، بما يعكس الدور المحوري لليبيا في الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.