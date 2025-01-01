دول عديدة تتخذ إجراءات جديدة بشأن الدخول إلى أراضيها

اتخذت العديد من الدول الأوروبية والعربية، العديد من الإجراءات الجديدة، بخصوص تأشيرات الدخول إلى أراضيها.

ففي بولندا، ذكرت وزارة الخارجية البولندية أن “دول “مثلث فايمار” (بولندا وألمانيا وفرنسا) ستلغي الدخول بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجورجية”.

وأوضحت في بيان: “نحن ننفذ قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الجورجية”.

وأشارت إلى أنها ستنظر في “تدابير إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني فيما يتعلق بجورجيا”. موضحة أن “هذا الموقف ناتج عن التغيرات السياسية الأخيرة التي حدثت في جورجيا”.

وأضاف البيان: “نحن، وزراء خارجية مثلث فايمار، نشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة السياسية التي حدثت في جورجيا بعد الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر وبعد قرار حزب الحلم الجورجي تجميد عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

تحديد مدة الإقامة للأجانب الوافدين إلى روسيا

أكدت السلطات الروسية أن “الحد الأقصى لفترة الإقامة في روسيا للأجانب الوافدين دون الحاجة إلى تأشيرة، اعتبارا من 1 يناير 2025، لن يتجاوز 90 يوما خلال عام واحد”.

ووفقا للوثيقة، “ينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، على أن الحد الأقصى لفترة الإقامة في روسيا للأجانب الوافدين دون الحاجة إلى تأشيرة سيكون 90 يوما خلال عام واحد، وليس لمدة ستة أشهر كما كان من قبل”.

وأوضحت الداخلية الروسية أن “هذه الشروط لن تنطبق على الأجانب الذين جاءوا إلى روسيا لتلقي التعليم، أو حصلوا على براءة اختراع، أو لديهم علاقة عمل مع صاحب العمل، أو لديهم وضع قانوني آخر”.

قرار جديد بشأن مرور السوريين واللبنانيين من معبر نصيب الحدودي مع الأردن

أكد مدير معبر نصيب السوري الحدودي مع الأردن خالد البراد، “أنه بعد التنسيق بين الطرفين السوري والأردني، تم السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت إلى دول الجوار”.

وقال البراد: “أسفرت المباحثات عن السماح لأهلنا السوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت برا أو جوا إلى دول الجوار، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتبارا من 1-1-2025”.

وأكد رئيس مديرية الجنسية وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، في وقت سابق أن “بلاده لن تجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك طوعا للاجئين السوريين، مشيرا إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده. مشيرا إلى أن مجموع السوريين الذي غادورا عبر البلاد منذ 6 ديسمبر بلغ 22215 سوريا، موضحا أن عددا كبيرا منهم جاءوا عن طريق دول ثالثة “ترانزيت”.

وأضاف أن “عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء”.