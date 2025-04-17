دول عديدة تتخذ إجراءات «حازمة» ضدّ الإسرائيليين

أعلنت جزر المالديف عن “منع الإسرائيليين من دخول أراضيها”، كما “منعت بنغلاديش مواطنيها من السفر إلى تل أبيب”.

وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن “جزر المالديف أعلنت عن تعديل على قانون الهجرة الخاص بها، بما يقضي بمنع الإسرائيليين من دخول أراضيها”.

وصادق رئيس جزر المالديف، محمد معز، “على تعديل قانون الهجرة في البلاد حيث بات ممنوعا على الأفراد الحاملين لجوازات سفر إسرائيلية دخول بلاده”.

وبحسب بيان رسمي، “يعكس قرار الرئيس معز، موقف حكومة بلاده بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنه يأتي “ردا على الانتهاكات المستمرة للجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين”، مؤكدا التزام جزر المالديف “بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الأعمال المخالفة للقانون الدولي”.

بدورها، “أعادت السلطات في بنغلاديش إدراج عبارة “صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل”، في خطوة تعيد التأكيد على مقاطعة البلاد لإسرائيل ودعمها للشعب الفلسطيني”.

ويتوازى ذلك مع “إدراج بنغلاديش عبارة “باستثناء إسرائيل” على جوازات سفرها، ما يعني منع أي مواطن يحمل جواز سفر بنغلاديشي من السفر إلى إسرائيل”.

يذكر أنه “تم إسقاط هذه العبارة في عام 2021 خلال حكومة حزب “رابطة عوامي” وولاية رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة”.

وقالت السلطات آنذاك إن عبارة “جميع الدول باستثناء إسرائيل” قد أُسقطت من جوازات السفر للحفاظ على المعايير الدولية للوثيقة، ولكن لم يطرأ أي تغيير على سياسة بنغلاديش المستمرة منذ عقود في حظر السفر إلى إسرائيل”.

وقال المسؤول في وزارة الداخلية نيليما أفروز لوكالة “بنغلاديش سانغباد سانغسثا”، إن السلطات “أصدرت توجيها الأسبوع الماضي” لإعادة طبع هذه العبارة على جوازات السفر”.

وكان “تجمع نحو 100 ألف شخص في العاصمة داكا تضامنا مع غزة وللتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ نحو عام ونصف”.