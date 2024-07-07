دول عربية على موعد مع موجة حر «لاهبة».. تعرّف عليها!

حذر “مركز طقس العرب” من موجة حر “لاهبة” ستضرب عدّة دول عربية، وسط توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة اعتبار من يوم الأربعاء القادم!

وقال المركز: “إن التوقعات الجوية تشير إلى أن أجزاء عدة من شبه الجزيرة العربية ستتأثر بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية”.

وأشار “إلى أنه من المتوقع أن يشتد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على المنطقة تدريجياً مع نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري شرقي شبه الجزيرة العربية، وبالتالي سيؤدي إلى اشتداد الحر”.

وتوقع مركز طقس العرب، “بأن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مع نهاية هذا الأسبوع في العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات، مع درجات حرارة أربعينية في غالبية المناطق”.

وأضاف أن “التوقعات تشير إلى أنه قد يتم تسجل 50 درجة مئوية في أنحاء عِدّة من العراق والكويت وشرقي السعودية”.

وحذر مركز طقس العرب، “من هذا الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة، منبها إلى عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار، ونصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم وحتى في ساعات الليل”.

هذا وتشهد العديد من دول العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وأدى ارتفاع درجات الحرارة في بعض البلدان العربية، إلى وفاة عدد من الأشخاص، كما أعلنت عدةُ دول أوروبية وآسيوية عن وفيات بسبب الحر.