دول عربية وأوروبية تتضامن مع ليبيا بعد كارثة «دانيال»

أرسلت دول عربية وأوروبية مساعدات إغاثية إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد أن خلفت الفيضانات التي ضربت شرق البلاد جراء العاصفة “دانيال”، مئات القتلى وفقدان الآلاف.

وأعلنت العديد من الدول تضامنها مع ليبيا في محنتها، وفقا لما أوردته “الجزيرة نت”، فقد أعلنت قطر والإمارات وتركيا عن إرسال مساعدات إغاثية، تضامنا مع الشعب الليبي، كما أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في جهود مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات.

كما قدمت كل من تونس ومصر والكويت والسعودية وفلسطين تعازيها الحارة ومواساتها لليبيا.

وناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي “حسين إبراهيم طه” الدول الأعضاء بالمنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة، وجميع الشركاء الدوليين لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لليبيا والإسهام في جهود الإنقاذ إلى جانب السلطات الليبية.

وفي الداخل الليبي، أطلقت العديد من البلديات ونشطاء الحملات لجمع التبرعات والمساعدات للمتضررين.

وكانت العاصفة “دانيال” قد اجتاحت مناطق بشرق ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى مدينة درنة، وخلفت مئات القتلى وآلاف المفقودين.

ويأتي هذا التضامن الدولي مع ليبيا في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية حادة.