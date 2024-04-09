دول عربية وإسلامية تحدد أول أيام «عيد الفطر»

أعلنت مجموعة من الدول العربية، أن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت 13 دولة عربية، منها سوريا والسعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات ولبنان والعراق ومصر، أن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت السودان وكذلك فلسطين واليمن وتونس والجزائر، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وكذلك حددت تركيا التي تعتمد الحسابات الفلكية، أن يوم الأربعاء رسميا أول أيام عيد الفطر.

هذا وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، وبعد ثبوت الرؤية بالطرق الشرعية، يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية، في المقابل، تعتمد بعض المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شوال، مثل تركيا.

وبدأ شهر رمضان 11 مارس في 17 دولة عربية وإسلامية، في حين بدأ يوم 12 مارس في 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا لتعذر رؤية الهلال لديها.