دول عربية وإسلامية تُعلن السبت أول أيام العيد

أعلنت دول عربية وإسلامية، أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن السبت هو أول أيام عيد الفطر المُبارك لعام 1444 هجري.

ففي حين أعلنت السعودية أن الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت سلطنة عُمان والمغرب وليبيا وإيران وباكاستان أن السبت هو أول أيام عيد الفطر المُبارك.

كما أعلنت أستراليا أن السبت هو أول أيام العيد اعتماداً على الحسابات الفلكية بعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، بالإضافة إلى دول (سلطنة بروناي، اليابان، سنغافورة، إندونيسيا، الفلبين، ماليزيا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا).

وأفاد بيان لمجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية تلاه مفتي الديار الليبية الشيخ د. الصادق الغرياني، أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المُبارك وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المُبارك.

وذكر البيان أن المجلس أطلع على التقارير المقدمة إليه، من اللجان المكلفة برصد الأهلة، ودخول الشهور القمرية، ومتابعة المحاكم المختصة باستقبال شهود الرؤية، وحيث إنه لم يثبت حكم برؤية الهلال هذه الليلة، داخل المدن الليبية، فقد قرر المجلس أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444ه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُميَ عليكُمْ فأَكمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ).