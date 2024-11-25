دول غربية ترحّب بنتائج انتخابات المجالس البلدية

أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا رحبت فيه بنتائج الانتخابات البلدية التي أُجريت في ليبيا، ووصفت هذه الخطوة بأنها “مهمة” على طريق تحقيق استقرار سياسي في البلاد”.

وأشادت سفارات الدول الخمس “بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نتائج الاقتراع في 58 بلدية بمختلف أنحاء البلاد، معتبرة أن هذه العملية تعكس التزام الشعب الليبي بمبادئ الديمقراطية”.

وأكد البيان “تطلع الدول الخمس إلى أن يستثمر الليبيون وقادتهم هذه الخطوة لتطوير خارطة طريق موثوقة لإجراء انتخابات وطنية شاملة، تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأثنت الدول “على الدور الفعال الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بنجاح، مشيدة أيضًا بجهود السلطات الليبية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة التي أسهمت في تأمين سير الانتخابات بسلاسة، كما وجهت الشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهما المستمر”.

وأشار البيان إلى أن “القادة المحليين المنتخبين حديثًا حصلوا على “تفويض” شعبي يدعوهم للعمل بجدية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مطالبًا السلطات المختصة بدعمهم في أداء مهامهم بما يخدم المصلحة العامة”.

وبحسب وكالة وال، أعربت المجموعة، المعروفة بـ”مجموعة 2+3″، “عن ضرورة البناء على هذا الزخم الإيجابي للتحضير للجولة الثانية من الانتخابات، والتي من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل. ودعت السلطات الليبية إلى توفير الموارد اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية وتأمينها بشكل كامل”.