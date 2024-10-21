دومة: تعيين إدارة المركزي سيكون إيجابياً على الوضع الاقتصادي للدولة

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، في تغريدة له عبر حسابه على منصة “اكس”، أن “صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة”.

أكد “بأن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وننتظر تشكيل ‎حكومة جديدة تشرف على ‎الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون”.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2024م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

صدور قرار تكليف مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة وهذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دارسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسئولين والخبراء الاقتصاديين وننتظر تشكيل #حكومة_جديدة تشرف على #الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيين. — Musbah Awhida (@MDAwhida) October 21, 2024