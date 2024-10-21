دومة: تعيين إدارة المركزي سيكون إيجابياً على الوضع الاقتصادي للدولة

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 15:05 | آخر تحديث: 21 أكتوبر 2024 - 15:19 نُشر: الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 15:05
ليبيا
مجلس النواب
دومة: ننتظر تشكيل ‎حكومة جديدة تشرف على ‎الانتخابات

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، في تغريدة له عبر حسابه على منصة “اكس”، أن “صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة”.

أكد “بأن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وننتظر تشكيل ‎حكومة جديدة تشرف على ‎الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون”.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2024م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

آخر تحديث: 21 أكتوبر 2024 - 15:19
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