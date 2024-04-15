«دومة»: مشاريع التنمية ستنطلق قريبا في فزان

كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة، عن قرب انطلاق مشاريع التنمية في فزان جنوب ليبيا.

وقال دومة في منشور عبر حسابه على الفيسبوك: إن مشاريع التنمية في إقليم فزان ستنطلق قريبًا، بعد أن كان الحديث في الأعوام الماضية عن التأمين والأمن في مختلف مناطق الجنوب.

يذكر أن دومة، وهو النائب عن مدينة سبها، عقد خلال الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات بنواب الجنوب، وممثلي الجنوب من وزراء ووكلاء ورؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح عامة تابعين للحكومة الليبية، لبحث عديد الملفات المهمة في مدن ومناطق الجنوب.