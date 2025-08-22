«دومة» يرحب بإحاطة المبعوثة الأممية: كانت إيجابية رغم ما شابها من ضبابية وعدم وضوح

رحّب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، بما ورد في إحاطة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن الإحاطة كانت إيجابية بشكل عام، رغم ما شابها من ضبابية وعدم وضوح، خاصة فيما يتعلق بالمسار السياسي وغياب خطة زمنية واضحة.

وأكد دومة أن مجلس النواب سيعلّق الآمال على ما طُرح، مترقبًا ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، لاسيما مع اقتراب موعد 22 أكتوبر 2025م، الذي أُشير إليه في سياق الإحاطة.

وكانت كشفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته عن خارطة طريق للمسار السياسي، وذلك خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الإطار الزمني المطلوب للخارطة سيكون بين 12 و18 شهرا.

وشددت تيته على أن هناك حاجة ملحة لإعادة بدء العملية السياسية التي يجب أن تركز على إجراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن خارطة طريق ترتكز على 3 ركائز أساسية أولها إعداد إطار انتخابي سليم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والركيزة الثانية هي توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة، والركيزة الثالثة هي إطلاق حوار مهيكل لمعالجة القضايا الخلافية وتهيئة بيئة مواتية للانتخابات.

وبحسب تيته، فإنه من المفترض الوصول إلى اتفاق على حكومة موحدة جديدة خلال شهرين لتهيئة البيئة للانتخابات، ويمكن خلال شهرين تعزيز قدرة مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية.