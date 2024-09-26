«دومة» يرحب بالاتفاق الموقع بشأن محافظ المركزي

أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، “عن ترحيبه بالاتفاق الليبي الليبي الموقع بالأحرف الاولى بين مُمثلي مجلس النواب والدولة بشأن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.

وأكد دومة في تغريدة له على منصة “إكس”، “بأن هذا الاتفاق سيعرض في الجلسة القادمة لمجلس النواب لاعتماده وإنهاء هذه الازمة التى هددت قوت الليبيين”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت أمس، “عن توصل ممثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي”.