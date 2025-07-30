دومة يستقبل مجلس إدارة «نادي القرضابية» ويشيد بإنجازهم الرياضي

استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، بمكتبه في مقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي، أعضاء مجلس إدارة نادي القرضابية سبها.

وخلال اللقاء، قدّم دومة تهانيه لمجلس إدارة النادي وجماهيره بمناسبة تأهل الفريق إلى الدور المؤهل للدوري الممتاز، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الرياضي، ومتمنيًا للفريق التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة.

وفي ختام اللقاء، قام وفد نادي القرضابية بتكريم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الأستاذ مصباح دومة، بإهدائه درعًا تذكاريًا، تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل لأندية المنطقة الجنوبية.