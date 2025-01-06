«دومة» يلتقي ئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب، اليوم الاثنين، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب مولود أبوالقاسم الأسود.

وناقش اللقاء” سير عمل اللجنة وآخر المستجدات في مشروع المصالحة الوطنية، كما قدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية إحاطة للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، حول ورشة العمل الذي أقيمت في دولة تونس، خلال الفترة الماضية بخصوص مشروع قانون المصالحة الوطنية التي عقدت بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و عدد من الخبراء الليبيين، مشيراً إلى أن نتائج ورشة العمل كانت إيجابية”.

كما التقى دومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة عبدالله الشارف، بصفته رئيس لجنة الطواري المشكلة بقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، حيث سلم الوزير النائب الثاني لرئيس مجلس النواب نسخة من تقرير لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة بمنطقة الجنوبية.

في سياق منفصل، “كرمت نقابة المهن الهندسية فرع سبها رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب سعد عبدالقادر البدري، بمنحه شهادة شكر وتقدير سلمها له نائب رئيس اللجنة محمد الهادي الحضيري، وذلك تقديراً لجهود رئيس لجنة الإسكان والمرافق المبذولة ومشاركته الفعالة بالمؤتمر المهني الهندسي الدولي الذي عُقد في جامعة سبها خلال الفترة الماضية”.