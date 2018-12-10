“دونالد تاسك”لن نعيد التفاوض على اتفاق “بريكست”

وقال تاسك في تغريدة على تويتر: “لن نعيد التفاوض على الاتفاق، بما في ذلك خطة المساندة، لكننا مستعدون لبحث كيفية تسهيل مصادقة بريطانيا” على الاتفاق.

وأضاف: “في ظل نفاد الوقت، سنبحث أيضًا جاهزيتنا لانسحاب دون اتفاق”، إذ من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

ومن المقرر أن يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، الخميس والجمعة، لبحث الهجرة ومستقبل ميزانية الاتحاد على المدى الطويل، إلى جانب قضايا أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها ستؤجل التصويت المقرر الثلاثاء في البرلمان، على خطتها لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، دون ذكر موعد جديد للتصويت.

وأقرت ماي في كلمة أمام البرلمان أن “التصويت كان سيمنى بهزيمة كبيرة، إذا ما تم في موعده المحدد”.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي مينا أندريفا، إن الاتحاد لن يعيد التفاوض مع بريطانيا بشأن اتفاق خروجها من الاتحاد (بريكست).

وفي كلمة خلال المؤتمر الصحفي اليومي في المفوضية الأوروبية، أشارت أندريفا أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019.

وأضافت “هناك اتفاق صادَق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، فإن هذا أفضل اتفاق ممكن، ولن تجرى مفاوضات من أجل اتفاق جديد”.