دونالد ترامب: المفاوضات مع إيران تتقدم ووقف إطلاق النار قد يكون قريباً

في تطور لافت يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير “على نحو جيد”، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار “بسرعة نسبية”، رغم استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أن المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بوساطة باكستان، تشهد تقدمًا ملحوظًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإيرانيين “يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق”.

لكن هذا التفاؤل لم يمنع الرئيس الأمريكي من إطلاق تصريحات تصعيدية، حيث كشف أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى “الاستيلاء على النفط الإيراني”، بل وطرح سيناريو السيطرة على جزيرة خرج، التي تعد شريانًا حيويًا لصادرات النفط الإيرانية. وقال: “لا أعتقد أن لديهم دفاعات هناك… يمكننا السيطرة عليها بسهولة بالغة”.

وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي استهدف بالفعل نحو 13 ألف موقع داخل إيران، مشيرًا إلى أن هناك “حوالي 3000 هدف متبقٍ”، في تصريح يعكس حجم العمليات العسكرية الجارية.

وفي تطور موازٍ، أعلن ترامب أن طهران وافقت على السماح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، واصفًا الخطوة بأنها “بادرة احترام”، في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة – بحسب قوله – على “السيطرة على المضيق”.

وأشار إلى أن عدد ناقلات النفط التي ترفع علم باكستان والمسموح لها بالمرور عبر المضيق تضاعف، في خطوة تعكس مرونة نسبية من الجانب الإيراني ضمن مسار التفاوض.

وعند سؤاله عن خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن والمكونة من 15 نقطة، أكد ترامب أن إيران “وافقت على معظم البنود”، مضيفًا: “لم لا يوافقون؟”.

كما تحدث عن الوضع الداخلي في إيران، معتبرًا أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي “في مأزق كبير”، مشيرًا إلى تعرضه لإصابة خطيرة، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

وفي سياق متصل، شدد ترامب على قوة التنسيق مع بنيامين نتنياهو، قائلاً: “العلاقة في أوجها… لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك”، في ظل العمليات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكان ترامب قد أعلن سابقًا تعليق استهداف محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى 6 أبريل 2026، استجابة – بحسب قوله – لطلب من الحكومة الإيرانية، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على وجود قنوات تفاوض مفتوحة رغم التصعيد العسكري.