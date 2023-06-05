«دونيتسك».. روسيا تعلن صد هجوم أوكراني واسع النطاق.. وكييف تلزم الصمت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، صد «هجوم أوكراني واسع النطاق» في مقاطعة دونيتسك، فيما لم تؤكد كييف صحة الاعلان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه «في صباح اليوم شن العدو هجوما واسعا في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك، والعدو لم يتمكن من تحقيق مهامه».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنّ خسائر قوات كييف على جبهة جنوب دونيتسك فاقت الـ 250 فردا و16 دبابة وغيرها.

والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وفي 24 فبراير 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة «تدخلا» في سيادتها.