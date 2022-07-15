دون الإعلان عن زيادة إمدادات النفط.. «بايدن» سيغادر الشرق الأوسط

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الجمعة، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيغادر الشرق الأوسط دون إصدار أي إعلانات عامة حول زيادة إمدادات النفط.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطّلعة أنّ زيارة جو بايدن إلى السعودية لن تقدم جديدا فيما يخص أسواق الطاقة، وهو ما عزته في تقرير سابق إلى أنّ السعودية والإمارات ليس لديهما الطاقة الإنتاجية الكافية.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، إنّ واشنطن لا تتوقع أن تعزز السعودية إنتاج النفط فورا، وذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس جو بايدن، التي تستهدف إقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط لكبح ارتفاع أسعار الوقود وخفض التضخم.

وأضاف المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ الولايات المتحدة تترقب ما ستقرره مجموعة “أوبك+” في اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس المقبل.

وتمتلك السعودية إلى جانب الإمارات الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة داخل مجموعة “أوبك+”، وهو تحالف بين منظمة البلدان المُصدرة للنفط أوبك ومُصدرين آخرين أبرزهم روسيا.