دون الكشف عن السبب.. إيقاف مدير مركز تأهيل ذوي الإعاقة بنغازي وإحالته للتحقيق

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، قرارا بإيقاف مدير مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة ببنغازي سعيد الحداد عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وتصمن القرار تكليف رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية بمهام تسيير المركز بصفة مؤقتة إلى حين إشعار آخر، وتشكيل لجنة للتحقيق فيما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة ببنغازي، وتقديم نتائج التحقيق خلال 3 أيام.

وكانت الكيلاني قد التقت الخميس الماضي بالحداد في لقاء بحثا خلاله خدمات وعمل المركز، وأعمال صيانته وتطويره، في حين لم تكشف الوزارة عن خلفيات قرار الإيقاف، ولكنها عزته إلى ما وصفته بما يتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لتعبيرها.