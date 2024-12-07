دون تقديم استقالته.. رئيس كوريا الجنوبية يتقدم باعتذاره لفرض الأحكام العرفية

قبل ساعات من تصويت في البرلمان على عزله، قدّم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، “اعتذاراه لفرضه الأحكام العرفية لكنه لم يقدم استقالته.

وفي رسالة متلفزة مقتضبة، أعلن يون، “أنه سيعهد إلى حزبه مهمة اتخاذ “تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي، ووعد بأنه لن يعلن الأحكام العرفية مرة ثانية”.

وقال، إنه “آسف للغاية” لتسببه في حالة من القلق والانزعاج في البلاد من خلال إعلان الأحكام العرفية ليل الثلاثاء الماضي، وتعهد بعدم القيام بمحاولة أخرى لفرضها”، مضيفا: “إنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية أو السياسية عن الإعلان، وأنه سيلتزم بتوجيهات حزبه لحل الأزمة السياسية الناجمة عن خطوته”.

هذا “ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية “البرلمان”، في كوريا الجنوبية خلال جلسة عامة بعد ظهر اليوم، على اقتراح عزل الرئيس، بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقا”.