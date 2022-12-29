دون وقوع إصابات.. انهيار عمارة سكنية في شارع بالخير وسط طرابلس

أفاد مختار المحلة بالفرع البلدي بالخير فتحي التارقي بانهيار عمارة سكنية يقطنها شخصان، دون تسجيل خسائر بشرية وبأن الضرر الذي لحق العمارة كان جزئيا.

وأهاب المجلس البلدي بالمدينة بالجهات ذات العلاقة والتي سبق للبلدية مخاطبتها بالخصوص، سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة مثل هذه الوقائع والحد ومن تكرارها.

وطالب المجلس، شاغلي تلك المباني بالتقيد بإخلائها وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن الاستفادة منها كعقار للإيجار أو ما شابه، وذلك لعدم توفر شروط السلامة بها وحفاظا على سلامة الجميع.

وعبر المجلس عن أسفه لواقعة سقوط بعض المباني المتهالكة بنطاق طرابلس المركز في وقت سابق، ما تسبب في وفاة أحد قاطنيها، بحسب بلدي طرابلس.