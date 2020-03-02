دياب.. الأيام المقبلة ستشهد اتخاذ قرار مفصلي للحكومة اللبنانية

نحن مصممون على تفكيك التعقيدات [CNN]

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الاثنين أن العبء الذي تتحمله الحكومة ثقيل، ومهمتها معقدة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة.

وفي كلمة له اليوم الاثنين خلال لقاء مع وفد السلك القنصلي في بيروت أكد دياب أن “الحكومة جاءت وهي تعلم ان حملها ثقيل لكننا مصممون على تفكيك التعقديات والانتقال ب​لبنان​ الى مفهوم ​الدولة​ ومعالجة المشكلات المزمنة”.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم عن دياب قوله، أمام أعضاء السلك القنصلي: “نحن مصممون على تفكيك التعقيدات، والانتقال إلى مفهوم الدولة، ومعالجة المشكلات المزمنة”.

وأضاف :”نحن اليوم أمام معضلات كبرى فيما آليات الدولة مكبّلة بقيود طائفية، وجنازير فساد، وأثقال حسابات فئوية متعدّدة.”

وتابع :”لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة، مهما كان الوجع والأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة”.

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