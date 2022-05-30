«ديبي»: الأزمة الليبية هي سبب زعزعة الاستقرار في الساحل الإفريقي

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، إن سبب زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي، وتهديد أمنها هو الأزمة الليبية.

وأوضح ديبي خلال كلمته في القمة الاستثنائية الـ16 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بعاصمة غينيا الاستوائية، أنّ جنوب ليبيا أصبح مساحة للفوضى ومرتعاً خصباً لـ«الجهاديين» والعصابات الإجرامية؛ نظراً لانتشار الأسلحة بكل أنواعها، وفق تعبيره.

وأضاف ديبي أنّ الوضع في الجنوب الليبي ناجم عن انتشار ظاهرة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة بجميع أشكالها والذخائر والمخدرات.