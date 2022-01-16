«ديبي»: الحوار في قطر سيبحث انسحاب القوات التشادية من ليبيا

قال رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إنّ الحوار المرتقب في قطر سيبحث انسحاب القوات التشادية الموجودة في ليبيا ونزع أسلحتهم.

ديبي وفي حديث لقناة الجزيرة ذكر أنّ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وافق على مساعدة الأطراف التشادية في الحوار والمصالحة، مبديا قلقه إزاء ما يجري في السودان لأنه قد تكون له تداعيات على تشاد.

ووصل رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إلى العاصمة القطرية الدوحة رفقة وفد من بلاده، من أجل الإعداد لبدء حوار مع الحركات التشادية المسلحة.