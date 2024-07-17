«ديبي» يدعو المشاركين في منتدى «الهجرة عبر المتوسط» لتقديم الحلول

أكد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي أن المطلوب من منتدى “الهجرة عبر المتوسط” إيجاد حلول للمشكلة، ولا يتحقق ذلك دون معرفة أسباب الهجرة مما يساعد على حل المشكلة.

وتساءل ديبي خلال كلمته في منتدى “الهجرة عبر المتوسط” الذي عقد في العاصمة طرابلس، ما الذي يدفع هؤلاء الاشخاص والشباب لركوب المخاطر؟ وعندما نجيب عن هذه الاسئلة يمكن أن نجد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة.

مضيفا: قارة إفريقيا من أغنى قارات العالم، لغناها بالثروات الطبيعية، والقدرات البشرية الهائلة ، ولكن ماتزال هذه الدول تصنف باعتبارها دول غير نامية، لذلك يضطر الأفارقة لمغادرة بلداهم سعيا وراء حياة أفضل في الشمال.

وأوضح ديبي أن الحروب التي تعيشها القارة والتي تم الدفع اليها من قبل الدول العظمى والدول الغربية، خلفت التخلف والفقر الذي دفع الشباب للهجرة، ولو وجدت التنمية والأمن في هذه البلدان لكان الإفريقي فخورا للعيش بكرامة في بلده.

ودعا ديبي جميع المشاركين في المنتدى للسعي بجدية لإيجاد حلول لهذه القضية ضمن إطار احترام حقوق الانسان.

وقال: بصفتي ممثلا للشعب الافريقي الاسود، أقول: فقدنا الكثير من إخوتنا وأخواتنا وما زلنا، أتوجه إلى دول العبور التي تضم حاليا عدد كبير من المهاجرين الذين يعانون العنصرية ولا يخضعون لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني لذلك، يجب طرح كل المشاكل من جميع الأطراف المشاركة بكل شفافي.

وفي ختام كلمته، شكر ديبي رئيس الحكومة على حسن التنظيم والاستضافة، متمنيا الوصول إلى حلول مناسبة للهجرة للجميع سواء الأفارقة أو دول العبور.