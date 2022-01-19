«ديبي» يدعو لخروج المرتزقة من ليبيا

قال رئيس المجلس العسكري التشادي محمد إدريس ديبي إنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًّا، مطالباً بخروج جميع القوى الدولية وحركات المرتزقة من ليبيا، وترك الليبيين يختارون مستقبلهم بأنفسهم.

وذكر ديبي، لقناة الجزيرة أنّ الحركات المسلحة التشادية الموجودة داخل ليبيا مرحب بعودتها إلى البلاد، ومشاركتها في بناء الدولة، شريطة أن تسلم سلاحها على الحدود ولا تدخل به.

وكان ديبي صرّح الفترة الماضية أنّ الحوار المرتقب في قطر سيبحث انسحاب القوات التشادية الموجودة في ليبيا ونزع أسلحتهم، موضحا أنّ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وافق على مساعدة الأطراف التشادية في الحوار والمصالحة، مبديا قلقه إزاء ما يجري في السودان لأنه قد تكون له تداعيات على تشاد.