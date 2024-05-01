ديدي احمد يكشف عن منح جديدة للطلبة الليبيين في إندوسيا قريبا

استقبل محمد عيسى، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا المعتمدة لدى دولة ليبيا، ديدي أحمد رفاعي.

وأكدا الجانبان حسب بيان للخارجية، على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واتفقا على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات وتطويرها في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وأشاد ديدي أحمد رفاعي، بالعلاقات المتميزة بين ليبيا و إندونيسيا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في جميع المجالات.

وأعرب المؤول الاندونيسي عن شكره وتقديره للحكومة اللبيبة لتقديمها عدد من المنح الدراسية للطلاب الإندونيسيين، الذين لا زالوا يدرسون في تخصصات مختلفة بالجامعة الأسمرية فضلاً عن كلية الدعوة الإسلامية، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك أكثر من 300 طالب ليبي تخرجوا من الجامعات الإندونسية في وقت سابق ولازال هناك بعض الطلبة الدراسين حالياً في تخصصات مختلفة بالجامعات الإندونسية.

وكشف ديدي أحمد، عن عزم جمهورية اندونيسيا الإعلان عن منح دراسية للمواطنين الليبيين في جميع التخصصات.

من جانبه أعرب الوكيل عن أمله في أن تساهم المنح الدراسية المتبادلة بين الدولتين في تعزيز التبادل العلمي وتطوير العلاقات الثقافية.

ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة عمل مثمرة قام بها وكيل الوزارة إلى جمهورية إندونيسيا، حيث التقى خلالها عددًا من كبار المسؤولين الإندونيسيين وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.