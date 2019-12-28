دير لاين: لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا موحدا بدعم عملية سلام. [أ ب]

شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، محذرة من محاولات بعض الأطراف الخارجية التأثير على مستقبل ليبيا، وفق قولها.

وقالت “دير لاين” في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا موحدا بدعم عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، من خلال اتفاق دبلوماسي سياسي، ويتعين أن يكون واضحا بأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية لافتة إلى أن هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح، حسب وصفها.

وأضافت تقول:

نرى أنه يمكن تحقيق حل لمستقبل دائم للسلام في ليبيا بشكل أفضل في إطار عملية برلين للأمم المتحدة، التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي أيضًا.

هذا ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البلجيكية، الاثنين، اجتماعا لمسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى.

وبحسب وكالة “آكي” للأنباء، فإن الهدف من الاجتماع هو الإعداد لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، التي يترأسها الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وهو ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تصريحات سابقة، بشأن تحضيرات لمهمة أوروبية بقيادة بوريل, صحبة وزراء خارجية دول أوروبية.