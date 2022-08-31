«ديكارلو»: أطالب رئيسا مجلسي النواب والدولة بإقرار القاعدة الدستورية

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو بأنّها لا تعلم إلى متى سيستمر الهدوء الهش في ليبيا.

وأضحت ديكارلو في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا أنّه بالرغم من جهود البعثة الأممية المستمرة، إلا لم يحرز أي تقدم في الإطار الدستوري للانتخابات.

وتابعت ديكارلو أنّ الخلاف لا يزال قائم بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة خاصة إزاء معايير أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقا لقولها.

وقالت ديكارلو «أدعو عقيلة صالح وخالد المشري إلى الانتهاء من العمل المنجز من اللجنة الدستورية المشتركة واتفاقهما سيكون حاسما للوصول للاتفاق الدستوري».

وأضافت ديكارلو أنّ انتهاكات حقوق الإنسان لاتزال مستمرة في ليبيا حيث حاصرت مجموعة تابعة «للجيش الليبي» في 20 من أغسطس منطقة بوهادي قرب سرت، مطالبة برفع الحصار المضروب على منطقة بوهادي وأحذر من تطوره إلى نزاع محلي.

وذكرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أنّ الدعم الذي تتلقاه الأطراف الليبية من الداخل أو الخارج ينبغي أن يكون هدفه توحيد الليبيين لا تقسيمهم،