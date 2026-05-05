ديلي تلغراف: ستارمر «منافق ذو وجهين وصورته سامة»

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انسحب فعليا من الحملة الانتخابية لحزب العمال الحاكم، في ظل تراجع كبير في شعبيته الشخصية داخل الشارع البريطاني، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر داخل الحزب.

ويأتي ذلك قبل انتخابات المجالس المحلية المقررة في 7 مايو، والتي تشمل التنافس على نحو 4800 مقعد في 134 هيئة تشريعية، إضافة إلى تحديد مستقبل البرلمانات في ويلز واسكتلندا.

وبحسب تقديرات الصحيفة، يواجه حزب العمال خسائر محتملة تصل إلى 2000 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، مع احتمال فقدان السيطرة على البرلمان الويلزي لأول مرة في تاريخه.

وأشارت ديلي تلغراف إلى أن عددا من قيادات الحزب في المناطق المحلية بدأوا بالنأي بأنفسهم عن ستارمر، في ظل ما وصفته بـ”الصورة السامة” التي باتت تلاحقه سياسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في حزب العمال قوله إن ستارمر يعاني من “كراهية عميقة” في أوساط واسعة، مضيفا أنه يُنظر إليه على أنه “منافق وذو وجهين”، على حد وصف المصدر، مع تأكيده أن رئيس الوزراء لا يملك أنصارا بل خصوما سياسيين.

وذكرت الصحيفة أن ستارمر لم يشارك خلال الشهرين الماضيين إلا في 11 فعالية انتخابية، مقارنة بـ41 زيارة لزعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوك، و71 زيارة لزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج، ما يعكس تباينا واضحا في الحضور الميداني خلال الحملة.

كما نقلت عن أعضاء في مجلس العموم عن حزب العمال أن العديد من المرشحين المحليين لا يرغبون في ظهوره خلال حملاتهم، خشية تأثيره السلبي على أصوات الناخبين، وفق تعبيرهم.

وأشار نواب آخرون إلى أن قرار الحكومة إلغاء تعويضات وقود الشتاء لمعظم المتقاعدين في عام 2025 لا يزال يثير استياء واسعا بين الناخبين، ويؤثر سلبا على صورة الحزب في الشارع البريطاني.

وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إبسوس أن 74% من الناخبين غير راضين عن أداء ستارمر، مقابل 18% فقط أبدوا تقييما إيجابيا له.