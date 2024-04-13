ديمستورا يطلع الأمين العام على نتائج جهوده بخصوص قضية الصحراء الغربية

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، بعد غد الاثنين المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، لإجراء مباحثات قبل يوم واحد من الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المقررة الثلاثاء القادم.

ويبحث الجانبان تطورات النزاع منذ أكتوبر الماضي، حيث يقدم ديمستورا ملخصا حول المساعي التي يديرها و نتائج لقاءاته بمختلف الأطراف.

ومن المنتظر أن يقدم ديمستورا لمحة عن توجه الأطراف المعنية حول إطلاق العملية السياسية، و التي تتوزع بين من يدعو لطاولة مستديرة مثل المغرب وموريتانيا، ومن يرفضها ويدعو ل “مفاوضات مباشرة” بين البوليساريو والمغرب مثل الجزائر وحبهة البوليساريو.

وفي سياق المحادثات يتبادل گوتيريش ودي ميستورا وجهات النظر حول الأعمال التي يجري تنفيذها شرق الجدار الرملي وانعكاساتها على النزاع ومساهمتها في توسيع الهوة بين الأطراف وتقويضها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، كما سيتناول البحث جهود حفظ أمن واستقرار المنطقة وتوفير جو ملائم لإعادة إطلاق العملية السياسية.