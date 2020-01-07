دينغوف.. الوفاق تستعيد السيطرة على سرت

حكومة الوفاق تسيطر على مدينة سرت (Rt)

صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعني بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج استعادت السيطرة على مواقعها في مدينة سرت، وأن المدينة أصبحت تحت سيطرة حكومة الوفاق الليبية.

. وفي الوقت الحالي أصبحت سرت مرة أخرى تحت سيطرة قوات السراج”.

وأسرت قوات حكومة الوفاق، عشرات الجنود، واستولت على 20 وحدة من المعدات العسكرية، وقتلت 50 فردا من بين أولئك الذين قاتلوا إلى جانب جيش حفتر”.

في الوقت نفسه، ووفقاً لـ دنغوف، فإن الأعمال القتالية ما زالت مستمرة. مشيراً إلى أن :”من الممكن أن يتغير الموقف”.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن أمس الاثنين، السيطرة على مدينة سرت بالكامل، وتحريرها من “التنظيمات الإرهابية”.

وشهدت الأزمة الليبية تصعيدا ملحوظا عقب توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية في وقت سابق، حول الأمن والأمن البحري، وهو ما عارضته مصر واليونان وقبرص وعدد من الدول واعتبرته غير قانوني لتعديه على حقوقها البحرية وتجاوزه لسلطات حكومة الوفاق بحسب وجهة نظرها.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن في الرابع من أبريل / نيسان العام الماضي إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه بـ “الإرهاب” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن “حالة النفير” لمواجهة هذه التحركات متهمًا حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015