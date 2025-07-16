ديوان المحاسبة يبحث التعاون مع الأمم المتحدة التعاون في مكافحة الفساد

عقد ديوان المحاسبة، اجتماعًا مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

وأفاد ديوان المحاسبة بأن الاجتماع يأتي لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم بحث إمكانية الاستفادة من خبرات البرنامج في مجالات التطوير المؤسسي، مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة.

كما تم مناقشة مخرجات اجتماع الجمعية العمومية الـ16 والمجلس التنفيذي الـ59 لمنظمة الأفروساي، التي استضافتها طرابلس ديسمبر الماضي، والتوصيات المتعلقة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطوير قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود ديوان المحاسبة لتوسيع التعاون الدولي والارتقاء بالحوكمة المالية والإدارية في ليبيا.