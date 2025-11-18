ديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي يبحثان آليات تطوير الرقابة وحماية المال العام

التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، عضوي المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، في اجتماع خُصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة، ودعم جهود الديوان في رفع كفاءة الأداء الرقابي.

وتناول الاجتماع آليات تطوير التنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات التنفيذية بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية، إضافة إلى دعم المبادرات المتعلقة بتطوير منظومات متابعة الإنفاق الحكومي، وتحديث أدوات الرقمنة والحوكمة الإلكترونية لرفع جودة البيانات وتحسين إجراءات التحقق والمتابعة.

وأكد عضوا المجلس الرئاسي خلال اللقاء أهمية الدور المحوري الذي يقوم به ديوان المحاسبة في تعزيز الإصلاح الإداري والمالي، والمساهمة في بناء مؤسسات فعالة قادرة على الاستجابة للتحديات، مشيدين بالخطوات التي يتخذها الديوان في اعتماد برامج عمل حديثة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.

وعقب اللقاء، قام الكوني واللافي بجولة داخل إدارات ومكاتب الديوان رفقة رئيس الديوان، حيث تم الاطلاع على سير العمل في إعداد التقرير السنوي، والجهود المبذولة لرفع جاهزية التقارير الرقابية، إلى جانب استعراض البرامج التقنية الجديدة التي يعمل عليها الديوان ضمن خطط ميكنة العمليات الرقابية وتطوير قدرات تحليل البيانات المالية.

وأعرب عضوا المجلس الرئاسي عن تقديرهما لجهود كوادر الديوان ودورهم في حماية المال العام وتعزيز المساءلة داخل مؤسسات الدولة، مؤكدين دعم المجلس لجهود الديوان ومبادراته الهادفة إلى بناء منظومة رقابية رقمية أكثر كفاءة وشفافية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص ديوان المحاسبة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الرئاسي باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم جهود الإصلاح وترسيخ الرقابة على المال العام.