ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط يبحثان تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد مسعود سليمان، لبحث عدد من الملفات الحيوية في القطاع النفطي، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وتركّز اللقاء على الاحتياجات المالية للمؤسسة وآليات تمويلها، بهدف ضمان استمرارية عمليات الإنتاج واستقرار التصدير، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما ناقش الجانبان ملف المحروقات، حيث استعرضت المؤسسة الإجراءات المتخذة لإنهاء نظام المبادلة (Swap) الذي كان معمولًا به خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى آليات توريد مباشرة أكثر شفافية وكفاءة.

وشدد رئيس ديوان المحاسبة على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق حوكمة مالية فعالة داخل أحد أكثر القطاعات تأثيرًا على مؤشرات النمو والاستقرار المالي في البلاد.