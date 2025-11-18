«ديوان المحاسبة ومصلحة الضرائب» يبحثان تعزيز التحصيل

عُقد اجتماع موسّع بديوان المحاسبة جمع رئيس الديوان خالد شكشك برئيس مصلحة الضرائب محمد إدريس، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالرقابة والمالية العامة.

وناقش الاجتماع متابعة إجراءات تحصيل الإيرادات الضريبية، ومستوى التزام المكلفين بأداء الضريبة في مواعيدها، إلى جانب مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع الربط الضريبي في القطاعين العام والخاص، والعراقيل التي تواجه أداء المصلحة، وملف الإعفاءات الضريبية وآليات تنظيمها.

واتفق المجتمعون على إقامة ورشة عمل مشتركة بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لمراجعة التشريعات الضريبية الحالية وإمكانية تطويرها بما يواكب التطورات المالية والاقتصادية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الديوان لتعزيز الأداء الرقابي وضمان الامتثال وحُسن إدارة المال العام.