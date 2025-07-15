ديوان المحاسبة ووزارة الصحة يبحثان تحسين الإمداد الدوائي والخدمات للمواطنين

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وكيل وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، بحضور الإدارة المعنية بالديوان، لمتابعة الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، ولا سيما انسيابية الإمداد الدوائي وتفادي حدوث فجوات في بعض الأصناف الدوائية.

وتم خلال اللقاء مناقشة تحديث القائمة النمطية للأصناف الدوائية، وخلق ضوابط لتسجيل الشركات كمصادر للتوريد، بالإضافة إلى دراسة الاحتياج الفعلي للدواء بناءً على قواعد بيانات ومنظومات إلكترونية تتيح إعداد احتياج حقيقي وواقعي.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة الوزارة في حصر ومراجعة التزاماتها المالية، سواء على مستوى الوزارة أو جهاز الإمداد الطبي، إلى جانب التوريدات المتعلقة بجائحة كورونا من معدات ومستلزمات، ومتابعة صرف المكافآت المستحقة للعناصر الطبية العاملة في مراكز العزل.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الفاعل الذي يلعبه ديوان المحاسبة في تذليل العقبات المرتبطة بالملفات الحيوية، معبراً عن تطلعه لمزيد من الدعم من خلال إسهام الديوان بالرأي الاستشاري للجان الفنية المشكلة، باعتباره بيت خبرة رقابي وفني.

من جانبه أكد رئيس ديوان المحاسبة على أهمية الرقابة الفعالة التي لا تتحقق إلا عبر شراكة واعية تسهم في حماية المال العام وتوجيهه لخدمة المواطن، مشدداً على ضرورة معالجة الاختلالات بشكل جذري وتوفير بيئة عمل تضمن كفاءة الإنفاق وشفافيته، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحافظ على التوازن المالي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات وتنسيق مستمر بين ديوان المحاسبة ووزارة الصحة بهدف وضع آليات فاعلة لتجاوز التحديات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.