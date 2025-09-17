ديوان المحاسبة ووزير المواصلات يناقشان تحديات قطاع النقل وسبل دعم شركات الطيران

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعاً موسعاً مع وزير المواصلات والمستشار المالي لمجلس الوزراء، محمد الشهوبي، خُصِّص لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران الوطنية، وسبل دعمها لضمان استمرارية خدماتها، وتحسين أدائها ورفع كفاءتها التشغيلية.

كما ناقش الاجتماع العراقيل التي تحول دون استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاع المواصلات، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول عملية وفعّالة لمعالجتها.

وفي سياق متصل، شدد الجانبان على الدور المحوري لمنظومة “راتبك لحظي” في تعزيز الشفافية المالية والانضباط المؤسسي، مشيرين إلى ضرورة تطوير أدوات الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في صرف المرتبات والموارد العامة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة، بما في ذلك الحكومة، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، من أجل ترسيخ مبادئ التكامل المؤسسي، وتحقيق الأهداف التنموية بما يخدم المصلحة العامة.