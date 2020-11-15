ديوان المحاسبة يأذن بالتعاقد لشراء لقاح فيروس كورونا

أذن ديوان المحاسبة الليبي، بالتعاقد لشراء لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووافق ديوان المحاسبة على توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا في ليبيا، بقيمة مالية بلغت 9 مليون و619 ألف دولار.

وقال رئيس الديوان خالد شكشك في خطاب وجهه إلى وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن الموافقة جاءت بعد كتاباً وجهته وزارة الصحة بشأن مشاركة ليبيا في اتفاقية دولية لتوريد لقاح كورونا، ووافق الديوان على الاستمرار في الإجراءات بما يضمن وصول اللقاح إلى ليبيا.

هذا وطالب ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل الجهات الصحية المختصة لتوفير أماكن تخزين اللقاح ونقله وفق المواصفات المعتمدة ودرجات الحرارة المطلوبة للتخزين لضمان وصوله للمواطنين.

ونوه شكشك في خطابه إلى ضرورة اعتماد كل ذلك من الجهات المختصة، وأن تكون أماكن التخزين ونقل اللقاح وفق المواصفات المطلوبة.