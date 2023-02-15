ديوان المحاسبة يبحث إجراءات تحديد الاحتياج السنوي من المحروقات

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومدراء الإدارات المختصة بالديوان، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إبراهيم أبوبريدعة، بمقدر ديوان المحاسبة في طرابلس.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، فإن الاجتماع في يأتي إطار متابعة ملف المحروقات، حيث تم بحث إجراءات الشركة في تحديد احتياجات الدولة من الوقود في ظل تزايد الطلب وارتفاع مؤشرات التوريد في السنوات الأخيرة.

وأوضح أبوبريدعة صعوبة تقدير الاحتياج المقدر في ظل عدم السيطرة على عمليات التهريب، والافتقار لسياسة واضحة للحد من الاستهلاك، مُشيراً إلى أن المعمول به حالياً في تحديد الاحتياج السنوي هو احتساب معدل استهلاك العام الماضي بالإضافة لمعامل ثابت للنمو.

من جانبه أكد رئيس الديوان على ضرورة العمل على تحديد الكميات المتوقعة بشكل دقيق، بحيث يتناسب مع الاحتياج الحقيقي و تنظيم ملف تزويد كبار المستهلكين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة للحد من ظاهرة التهريب، مع ضرورة الإسراع في إحالة عقود منظومات التتبع لضمان مراقبة مسار التوزيع والحد من إهدار الوقود و تسريبه خارج الحدود.

كما شدّد شكشك على ضرورة التعاون مع لجان الديوان المكلفة بتقييم ملف المحروقات ومدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها بالشكل المطلوب.