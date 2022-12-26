ديوان المحاسبة يبحث إقفال الميزانيات والقوائم المالية

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 22:19 | آخر تحديث: 26 ديسمبر 2022 - 22:22 نُشر: الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 22:19
ليبيا
تناول الاجتماع التقرير السنوي العام للديوان 2021

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في اجتماع بمقر الديوان في طرابلس، اليوم الاثنين، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحضور عدد من مديري الإدارات بالديوان والمركزي، إقفال الميزانيات، والقوائم المالية، بالإضافة إلى المقاصة الإلكترونية.

وتناول الاجتماع التقرير السنوي العام للديوان 2021م، وما تضمنه من ملاحظات على الإنفاق الحكومي وتبادل وجهات النظر بالخصوص، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.

وتم التأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الديوان والمركزي، ووضع خطة عمل محكمة من الجانبين، لتسهيل الإجراءات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

آخر تحديث: 26 ديسمبر 2022 - 22:22
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