ديوان المحاسبة يبحث إقفال الميزانيات والقوائم المالية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في اجتماع بمقر الديوان في طرابلس، اليوم الاثنين، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحضور عدد من مديري الإدارات بالديوان والمركزي، إقفال الميزانيات، والقوائم المالية، بالإضافة إلى المقاصة الإلكترونية.

وتناول الاجتماع التقرير السنوي العام للديوان 2021م، وما تضمنه من ملاحظات على الإنفاق الحكومي وتبادل وجهات النظر بالخصوص، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.

وتم التأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الديوان والمركزي، ووضع خطة عمل محكمة من الجانبين، لتسهيل الإجراءات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.