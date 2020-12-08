ديوان المحاسبة يبحث إنشاء مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية

بحث ديوان المحاسبة الليبي، إنشاء مشروع نموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية.

جاء ذلك في اجتماع تقابلي، عقد رئيس الديوان خالد شكشك، بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة، أمس الاثنين، بحضور كل من:

وكيل ديوان المحاسبة

مدير عام الإدارة العامة لمتابعة أداء الطاقة

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة

مدير عام الشركة العامة للكهرباء

رئيس الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

وأفاد الديوان في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع خُصِص لعرض مشروع نموذجي لإنتاج 100 ميجاوات من خلال الطاقة الشمسية، بمشاركة الجهات المعنية لإنجاح المشروع عبر التمويل والخبرة والقدرة الفنية.

وتداول الحاضرون أهمية هذا المشروع والمشاكل والصعوبات الواجب تذليلها، بالإضافة إلى مناقشة المزايا التي يتضمنها مثل هذا المشروع.

وشدّد رئيس الديوان في ختام العرض على أهمية المبادرة، والتوجه إلى مثل هذا المشاريع، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تكفل نجاح المشروع، باعتباره مشروعا نموذجيا وقدوة لمشاريع أخرى مماثلة.