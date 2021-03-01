ديوان المحاسبة يبحث استعدادات شركة الكهرباء للذروة الصيفية

عُقِد اليوم الاثنين، اجتماع بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، حضره كل من رئيس الديوان خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والمدير العام للشركة، ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة أداء قطاعات الطاقة بالديوان، ومدير متابعة قطاع الطاقة بالديوان.

وبحث الاجتماع إجراءات تنفيذ الخطة العاجلة لأعمال الصيانة، حيث شدّد رئيس الديوان على ضرورة أخذ الأمر بحزم وجدية وعدم التأخير تفاديا لأية إخفاقات قد تحصل خلال الذروة الصيفية، وخلص النقاش إلى أن الظروف غير العادية تحتم اتخاذ إجراءات غير عادية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالديوان.

وجرى خلال الاجتماع تحديد موعد أقصاه يوم الاثنين القادم، لتقدم الشركة العامة للكهرباء جدولا محددا يضم مشاريع الصيانة العاجلة والتي تكون جاهزة قبل الذروة الصيفية القادمة وتسهم في إضافة 1000 ميجا وات على الأقل، على أن يحوي الجدول اسم المشروع والشركة التي تمت عليها الترسية والمبلغ المحدد للتنفيذ وموعد الإنجاز، وخلال ذات الجلسة يتم اعتماد الجدول من قِبل الديوان بحضور وزارة المالية التي تتولى تدبير المخصصات والمبالغ المالية اللازمة.

هذا وقد كلف رئيس الديوان الإدارة العامة لمتابعة أداء قطاعات الطاقة لمواكبة العمل والمتابعة مع الشركة لتقديم المقترح المتكامل في الموعد المشار إليه.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق، عن انطلاق أعمال الصيانة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بالجبل الغربي، والتي تأتي ضمن الاستعدادات للذروة الصيفية القادمة.